Troppa gente in giro senza una valida motivazione, l’allarme della Polizia locale

Otto le persone sanzionate ieri. Il Comune: “Ancora qualcuno non conosce le regole o non ha capito quanto sia importante il rispetto”

Di: Antonio Caria

C’è chi continua a non rinunciare a correre o a passeggiare (senza alcuna certificazione medica), a chi arriva a Sassari in auto da un altro comune, per giunta con più persone in macchina, chi porta a passeggio il cane e chi, il caso di due amici, va insieme al parco pubblico. Senza trascurare una coppia di genitori fermata in auto con figli minori.

A lanciare un grido d’allarme è la Polizia locale di Sassari che, solo nella giornata di ieri ha sanzionato otto persone, su 135 controlli effettuati tra esercizi commerciali e privati,

“I dati registrati ieri rappresentano un elemento molto preoccupante ed è impossibile credere, ormai, che ancora qualcuno non conosca le regole o non abbia capito quanto sia importante il rispetto”, fanno sapere dal Comune.