Sorso. I genitori di Daniel, semifinalista di IGT: “Accompagnate i figli verso i loro sogni”

Sfumato il sogno della finale, Daniel si racconta in un’intervista con i suoi genitori Tonino e Valentina

Di: Ilaria Cardia; Foto di Bianca Burgo

Ha catturato i quattro giudici di Italia’s Got Talent conquistando un ambito posto per la semifinale del programma, da quest’anno sulla piattaforma streaming Disney+. Di chi parliamo? Di Daniel Virdis, classe 2012, un simpatico bambino e già DJ pronto per i grandi palchi.

Il talento del piccolo di Sorso (comune in provincia di Sassari) è emerso durante il corso delle due puntante del programma al quale ha partecipato. Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, Frank Matano e Khaby Lame sono rimasti infatti estasiati dal talento del piccolo Dj al punto da sceglierlo tra la rosa dei semifinalisti. Purtroppo, non ha avuto accesso alla finale, ma ha dichiarato “Ho ancora tanti sogni da realizzare con la mia console”.

Daniel è il figlio di Tonino Virdis, 42enne, e Valentina Deriu, 37enne, due impresari edili che sin dalla nascita di Daniel hanno capito l’amore smisurato del piccolo per la musica. Ai microfoni di Sardegna Live hanno rilasciato la loro prima intervista per raccontare i retroscena dietro la partecipazione, la storia di questo talento e la passione del loro piccolo di casa.

Ma da dove è nata la passione del piccolo sardo? “Da un video di YouTube di un DJ tedesco. Avevo cinque anni. Mi innamorai della console, andai da mia mamma e le chiesi di poterla avere.” A questa richiesta i genitori di Daniel non tentennarono. Acquistarono così una mini-console e con quella, il prodigioso undicenne, iniziò a fare le prove e, autonomamente, imparò a destreggiarsi con lo strumento. Il padre ammette “Io pensavo che i DJ facessero finta di muovere i tasti, Daniel mi ha fatto scoprire un mondo e mi ha fatto capire quanto impegno e dedizione ci sia dietro un’esibizione”.

Daniel manifestò il suo amore per la musica ancor prima della richiesta della console. La mamma ci ha infatti raccontato che “Il suo primo strumento fu la chitarra, poi si esercitò anche con una mini batteria”.

Una vera passione quella di Daniel per la musica per cui i genitori ignorano l’origine “Si pensa sempre che i talenti nascano solitamente in famiglie che esercitano la stessa arte. Noi invece non siamo musicisti, ci piace la musica ma non è mai stata una passione tale da arriva ad imparare a suonare uno strumento”

E allora chiediamo al piccolo DJ come immagina il suo futuro. Gli chiediamo di chiudere gli occhi e di immaginarsi grande quanto il suo papà e di pensare a quale potrebbe essere il suo lavoro: Daniel non ha dubbi “Voglio essere un DJ” e lo riconferma anche quando parla della sua grande passione per la pesca. “Pescare mi piace quanto suonare la console, infatti stresso tantissimo mio padre per portarmi tutte le volte che può – ma specifica – per me pescare è una passione, la console desidero che diventi il mio futuro”

E quindi un’ora al giorno è dedicata al divertimento e alla musica, anche se il padre ammette “L’estate da il massimo. Alle volte andiamo alle serate dei DJ per potersi esercitare con console più grandi (che riesce a suonare senza problemi). Ad esempio, l’anno scorso ha suonato con una console molto più grande della sua e, provandola, ha fatto ballare tantissima gente. L’indomani gli comprammo una console simile, capendo che ne era assolutamente in grado.”

Ma come è nata l’idea di partecipare a Italia’s Got Talent? “Eravamo ad un matrimonio e Daniel, durante la festa, provò la console del DJ. Un invitato ci parlò del programma e ci consigliò di mandare una candidatura. Lo facemmo inviando un suo video”. Daniel fu così notato durante le selezioni e fu scelto tra più di 25 mila aspiranti “Non potemmo dirlo a nessun per mesi”.

Poi arrivarono le esibizioni per le quali Daniel ricorda con più emozione la prima “Mi batteva forte il cuore ed ero bianco [ride]. Poi ho iniziato a suonare ed è tutto passato.” Promise al teatro di farli ballare tutti e così fu, conquistando i quattro si dei giudici.

Daniel, durante il corso dell’intervista, rimane fisso alla sua console tenendo le cuffie nel collo. Allora gli chiediamo qual è il suo prossimo sogno da realizzare con quello strumento: “Il mio sogno è suonare al Red Valley” e ai suoi coetanei che nel cuore hanno una grande passione vuole dire “Credete sempre ai vostri sogni”.

Chiediamo a papà Tonino e mamma Valentina cosa vogliano dire loro, invece, ai genitori dei piccoli talenti: “Noi facciamo davvero tanti sacrifici per il sogno di Daniel. Prima ci concedevamo qualche piccola vacanza il fine settimana, ora invece andiamo alle serate dei DJ in giro per la zona. Alle volte facciamo tardi, chilometri e tutto per coltivare insieme a lui un suo sogno. Lo facciamo per la sua felicità e soprattutto per non spegnere la fiamma e il suo talento. È importante che sia felice e di conseguenza lo siamo anche noi. Anche i suoi fratelli lo sono. Quindi ai genitori diciamo ‘Credete nei vostri figli, accompagnateli nei loro sogni