Coronavirus, aggiornamento dati in Sardegna: sono 31 in più

I decessi sono 41

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 825 i casi accertati con 31 in più di ieri (erano 794).

Il quadro territoriale vede 547 casi a Sassari (più 19), 134 in Città Metropolitana (9 in più), 63 Sud Sardegna (1 in più), 62 a Nuoro (2 in più) e 19 a Oristano (1 in più).

Di questi 146 sono in ospedale (122 con sintomi e 24 in terapia intensiva). 598 sono a casa in isolamento domiciliare.

Sono saliti a 40 i guariti, mentre i decessi sono 41.

I tamponi eseguiti sono 6478.