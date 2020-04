Coronavirus, Anci Sardegna e Piccoli Comuni: “Estendere il bonus idrico alle imprese chiuse per le restrizioni”

Deiana e Hassan: “Rafforzarlo per le famiglie in difficoltà”

Di: Antonio Caria

L’istituzione e il finanziamento di un “bonus idrico” gestito dai comuni a favore delle imprese chiuse a causa delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus e la richiesta fatta all’Assessore regionale, Roberto Frongia, e al Presidente di Egas, Fabio Albieri, dal presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana, e dal Coordinatore dei Piccoli Comuni, Omar Hassan.

Inoltre viene anche chiesto il rifinanziamento e il rafforzamento del “bonus idrico” a favore delle famiglie che sono in situazione di povertà e di disagio sociale.

“Vorremmo – dichiarano Deiana e Hassan – che la società che gestisce il servizio idrico integrato sia al fianco di imprese e famiglie in un momento di grave difficoltà economica e sociali e non, come è stato finora, il severissimo attuatore di iniziative punitive”.