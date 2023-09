Nulvi. Attentato incendiario contro un’ex guardia forestale

Auto in fiamme nella notte, indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ignoti hanno dato alle fiamme l’auto di una ex guardia forestale di 57 anni, ora dipendente del Demanio, a Nulvi. L’attentato incendiario è avvenuto nella notte, in via De Gasperi, dove l’auto della donna era parcheggiata, a un centinaio di metri dalla stazione dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell'atto intimidatorio.