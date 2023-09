Pattada. Prende albicocche dall'albero del fratello: colpi, morsi e spunta un cacciavite, entrambi a processo

A novembre la prima udienza

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe nato tutto dall'iniziativa di uno dei fue fratelli di cogliere delle albicocche dall'albero dell'altro. Nella giornata di ieri il tribunale di Sassari ha deciso di rinviare a giudizio due uomini di Pattada, accusati di lesioni reciproche e utilizzo di armi.

L'episodio risale al 2021, quando, secondo la ricostruzione, a scatenare l'ira di uno dei due accusati sarebbe stato il gesto del fratello, che secondo l'accusa sarebbe stato spinto a terra, aggredito con un cacciavite e infine morso per ben 19 volte al bicipite.

Finito in ospedale, gli sarebbero stati assegnati 40 giorni di prognosi. Per la contraccusa sarebbe invece stato proprio quest'ultimo a colpire il fratello con un cacciavite per poi sferrargli un calcio alle parti intime, causandogli 7 giorni di prognosi.

Entrambi si sono costituiti parte civile, difesi rispettivamente dagli avvocati Sabina Uselli e Gian Paolo Campus. La prima udienza è fissata a novembre.