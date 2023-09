Sassari. Incendio in un appartamento, Vigili del fuoco salvano disabile

Il ferito è stato trasportato all'ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Paura nel quartiere Monte Rosello, a Sassari. Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Cervi, all’interno del quale c'era una persona disabile che è stata tratta in salvo dai Vigili del fuoco e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.