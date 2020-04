Casi di Coronavirus a Ozieri. Il Comune: “Le notizie sui nostri concittadini ricoverati continuano ad essere confortanti”

La denuncia: “In questi ultimi due giorni abbiamo registrato nuovamente troppa gente in giro”

Di: Antonio Caria

“Riguardo ai nostri concittadini ricoverati le notizie continuano ad essere confortanti, speriamo che possano tornare presto a casa”.

È quanto dichiarato dal Comune di Ozieri sui casi di positività al Coronavirus. Poi un accenno alle misure di contenimento che, spiegano, “Sono certamente efficaci e ancora i numeri sono lontani da quelli delle regioni del nord ma proprio per questo dobbiamo essere ancora molto rigorosi. In questi ultimi due giorni abbiamo registrato nuovamente troppa gente in giro e questo non va bene. Per questo oggi è stato redatto un verbale con 400 euro di sanzioni”.

Per quanto riguarda il contrasto alla povertà, sono già arrivate alcune domande per avere il sussidio alimentare. Per quanto concerne, invece, la solidarietà, è terminata la vendita delle Uova di Pasqua donate dalla ditta Peano che ha fruttato 2mila euro da destinare all’emergenza Coronavirus.

Ecco anche l'IBAN del C/C del comune dedicato alle offerte per acquisti di beni di prima necessità: IT81Z0101585000000070728022.