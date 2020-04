Crisi dell’ospedale civile. Mulas (Fdi) convoca la quinta commissione in videoconferenza

Previsti gli interventi del Sindaco Conoci e dell’Assessora Salaris

Di: Antonio Caria

È stata convocata per lunedì 6 aprile alle 16.00, in videoconferenza, dal presidente Christian Mulas la quinta commissione consiliare del Comune di Alghero per parlare della crisi dell’ospedale civile.

Ai lavori parteciperanno anche il Sindaco Mario Conoci e l’Assessora Maria Grazia Salaris.