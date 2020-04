Grande successo per il Banco Alimentare

D’Agostino: “Un’esperienza fantastica e di sostegno solidale per molte persone”

Di: Antonio Caria

Hanno già risposto in tanti all’appello solidale “Banco alimentare” lanciato dal Comune di Bonorva e dal suo Sindaco Massimo D’Agostino.

Un’iniziativa, sottolinea il primo cittadino, “Che ci sta mettendo davanti ad un'esperienza fantastica e di sostegno solidale per molte persone. Stiamo affrontando, con tutto le nostre forze e il nostro impegno, e in maniera coesa e compatta, una crisi sociale senza precedenti, almeno per quanto mi riguarda”.

Vari i generi alimentari che sono stati messi a disposizione per le persone bisognose. Tuttavia il primo cittadino chiede di non abbassare la guardia: “ Tutto ciò, però, non ci deve distrarre dall'obiettivo più importante che è quello di contrastare l'altra terribile crisi, quella sanitaria, e tenere cosò lontano il virus dalle nostre case, evitando di vedere anche da noi scene già viste altrove (specie nella Penisola) che raffigurano dolorosi scenari di sofferenza”.

“Per cui non bisogna assolutamente abbassare la guardia e cedere ai facili entusiasmi che sto riscontrando nell'aria, in queste ore e in questi ultimi giorni. Rispetto a qualche giorno fa stiamo mollando e non va bene, non va affatto bene. L'emergenza è tutt'altro che finita e, anzi, deve continuare e, adesso più che mai, devono rimanere alte anche la concentrazione e l'attenzione. Ora è un momento decisivo”.

“Dobbiamo sempre impegnarci – sottolinea il primo cittadino –, e ancora di più, per fare in modo che regole sociali di comportamento e osservanza delle norme siano la strada senza alternativa attraverso la quale uscire al più presto da quest'incubo”.

Anche a Bonorva le forze dell’ordine hanno emesso sanzioni a persone che non hanno giustificato le uscite dalle abitazioni.