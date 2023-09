Nuoro, esami di guida truccati: candidati con micro auricolari e telecamere

La Polizia di Stato denuncia 3 stranieri e un italiano

Di: Alessandra Leo

Mediante un micro auricolare posizionato in un orecchio ricevevano le risposte giuste da un suggeritore, che si serviva di una microtelecamera che inquadrava il monitor su cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Nuoro proiettava i quesiti.

La Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Nuoro negli ultimi mesi ha denunciato 4 persone, tre stranieri e un italiano, per aver cercato di superare l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida ricorrendo a questi “aiuti” esterni. L’episodio risale allo scorso 21 settembre.

I candidati, privi di adeguata preparazione, e, nel caso degli stranieri, con scarsa padronanza della lingua italiana, ricorrevano a questo stratagemma per riuscire a superare la prova d’esame, sborsando ingenti somme di denaro a persone al momento ignote. Sono in corso le indagini della Polizia Stradale di Nuoro per individuare gli altri soggetti coinvolti.