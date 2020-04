Tre contagi a Elmas: chiuso call center

Stabile chiuso fino a domenica

Di: Redazione Sardegna Live

Sono tre i dipendenti del call center Comdata di Elmas risultati positivi al coronavirus. È quanto emerge dai tamponi effettuati su altri due operatori dopo il primo contagio.

La società lo ha comunicato ai lavoratori con una nota, disponendo la chiusura della struttura almeno fino a domenica. Si attende inoltre l'esito dei test su altri 4 dipendenti.

"Continuiamo a insistere per il lavoro da casa di tutti i dipendenti - dice Gianluca Meloni della Rsu-Cgil -, crediamo che in questi giorni l'azienda provvederà a organizzare la remotizzazione del lavoro. Il numero dei casi in crescita dimostra che in ambiti come il nostro è necessario trovare soluzioni diverse rispetto a quelle adottate finora. La chiusura di tutto lo stabile è positiva ma tardiva: l'azienda ci avrebbe dovuto ascoltare prima".