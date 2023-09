Uta. Capannone prende fuoco, i VVF evitano la propagazione delle fiamme

L’incendio ha coinvolto materiali e attrezzature per la lavorazione di carpenteria metallica

Di: Alessandra Leo

Notte di fuoco a Uta, in via Bascus Argius, dove l'incendio di un capannone che si è propagato all'interno, ha coinvolto materiali e attrezzature per la lavorazione di carpenteria metallica, danneggiando parte della struttura.

Sul posto hanno operato dalle ore 20:40 di ieri sera squadre di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari e del distaccamento di Iglesias.



Le fiamme sono ormai sotto controllo, e si sono concluse le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della struttura e dell'area. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme ad un deposito di mobili sito all'interno della stessa struttura.



Al termine delle operazioni di messa in sicurezza gli operatori VVF, hanno dato il via agli accertamenti per stabilire le probabili cause dell'incendio. Al momento non risultano persone coinvolte.