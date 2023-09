Presunto ordigno bellico a Cala Cipolla, spiaggia evacuata e chiusa

L'area è stata delimitata con il nastro e appositi cartelli

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Dopo la segnalazione da parte di un turista in vacanza in Sardegna di un presunto ordigno bellico in mare a una profondità di circa 1,5 metri sul fondale di Cala Cipolla, nel comune di Domus de Maria, nella mattinata di domani è in programma l'ispezione da parte degli artificieri della Marina che potrebbero far brillare l'oggetto.

Nel frattempo però la sindaca di Domus de Maria, Maria Concetta Spada, che ha fatto subito evacuare la spiaggia, ha emanato un'ordinanza nella quale ha vietato il transito sia veicolare che pedonale sull'intera area, compresa la strada di accesso alla spiaggia, fino all'intervento di bonifica. L'area è stata delimitata con il nastro e appositi cartelli, ma non sono mancati i bagnanti che hanno cercato di arrivare sulla strada e in spiaggia.

"Abbiamo dovuto mettere anche le transenne e lasciare degli agenti della polizia locale tutto il giorno per evitare il transito delle persone - spiega la prima cittadina di Domus del Maria - una vigilanza stretta perché questo ritrovamento è fonte di grande preoccupazione".