Coronavirus. “Doppio tampone negativo”: guarita una persona a Vallermosa

Il Comune: “L’altro positivo risulta ricoverato in ospedale”

Di: Antonio Caria

“Uno dei due soggetti che erano risultati positivi ha effettuato il doppio tampone che ha dato esito negativo come avevano dato esito negativo i tamponi effettuati in precedenza su altri componenti della famiglia. Siamo molto contenti e gli auguriamo tutto il bene del mondo”.

Lo fa sapere il Comune di Vallermosa che aggiunge: “Siamo invece preoccupati perché l’altro positivo di Vallermosa risulta ricoverato in ospedale. In questi giorni abbiamo avuto un pò di apprensione per delle verifiche precauzionali effettuate alla Fondazione Stefania Randazzo, fortunatamente adesso è tutto ok”.