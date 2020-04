Coronavirus. Nuovi controlli della Forestale: ieri 16 sanzionati

A Porto Torres controllati 81 passeggeri e 25 veicoli arrivati da Civitavecchia, Barcellona e Genova

Di: Antonio Caria

Non si arrestano i controlli della Forestale che, dal 14 marzo, hanno orami superato quota 16mila.

829 quelli effettuati ieri: 209 nell’area di Cagliari, 55 in quella di Iglesias, 69 in quella di Oristano, 201 in quella di Sassari, 114 in quella di Tempio, 127 in quella Nuoro e 54 in quella di Lanusei. 16 le persone sanzionate.

Inoltre, nello scalo di Porto Torres, sono stati controllati 35 passeggeri e 15 veicoli in arrivo da Civitavecchia, 40 persone con 10 auto provenienti da Barcellona e 6 passeggeri che erano a bordo della nave da Genova.