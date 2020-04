Terzo caso di Coronavirus ad Arborea

L’annuncio della Sindaca Manuela Pintus

Di: Antonio Caria

“Sale a 3 il numero dei casi risultati positivi al covid19 nel nostro comune. Appartengono a due nuclei familiari distinti, i casi non sono collegati tra loro”.

A dare l’annuncio è stata la Sindaca di Arborea, Manuela Pintus che aggiunge: “Abbiamo avuto comunicazione dei tamponi effettuati sui contatti stretti dei primi casi, sono negativi come tutti noi speravamo. I contatti stretti del nuovo caso eseguiranno il tampone domani (oggi nda), sono pochissimi e sul risultato vi terrò aggiornati”.

“Le persone contagiate – conclude – stanno bene e hanno bisogno della nostra vicinanza e della nostra solidarietà, nel rispetto della privacy (ricordo che è il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica a ricostruire e a isolare tutti i contatti stretti, se non siete stati contattati e messi in quarantena non siete tra questi). Chiedo a tutti un maggiore sforzo”.