Cagliari. Pestano e rapinano un ragazzo, poi reagiscono agli agenti: arrestati due giovani

Calci, pugni e schiaffi a un 30enne. Due in manette, fuggito un terzo complice

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, intorno alle 6:30 del mattino gli uomini della polizia di Cagliari sono intervenuti presso in via Roma dopo una segnalazione di rapina. Sul posto gli equipaggi delle Volanti dell’Upgsp, impiegate negli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio del centro cittadino.

Giunti in via Roma, gli agenti hanno parlato con la vittima, un giovane di 30 anni, che ha indicato due soggetti poco distanti, che si stavano allontanando, quali presunti responsabili dell’aggressione subita poco prima. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due uomini in via Sonnino, nel parcheggio antistante la sede del Comune. Questi avrebbero reagito al controllo opponendo una forte resistenza.

La vittima ha riferito ai poliziotti di essere stato avvicinato da tre uomini, due stranieri e un ragazzo sardo; proprio quest’ultimo gli avrebbe sottratto il portafoglio dalla tasca per poi restituirglielo e colpirlo con uno schiaffo al volto, mentre uno degli stranieri gli avrebbe sottratto il monopattino. Il giovane ha tentato di scappare, ma sarebbe stato raggiunto dai tre che lo avrebbero colpito con calci e pugni, sottraendogli per la seconda volta il portafoglio contenente la somma di 300 euro e documenti vari.

Nonostante la violenta aggressione, il 30enne è riuscito a chiedere l’intervento della Polizia. Il terzo uomo indicato, invece, è riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce. I due fermati, un ragazzo di 18 anni cagliaritano e un tunisino di 24 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati analoghi, sono stati condotti negli uffici della Questura in stato di arresto e, a conclusione delle attività di rito, su disposizione del pm di turno sono stati condotti presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.