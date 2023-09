Siniscola. Arrivano in spiaggia coi camper e li parcheggiano sulle dune: sanzionati

Cinque turisti sono stati multati dagli uomini della forestale

Di: Redazione Sardegna Live

A seguito di una segnalazione, gli agenti della forestale sono intervenuti nella spiaggia di "Mandra e Pische", a Siniscola, dove, dopo aver constatato la presenza di cinque camper parcheggiati sulle dune, hanno sanzionato cinque campeggiatori.

Si tratta di cinque stranieri ai quali è stata contestata la violazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza balneare che vieta il transito e la sosta di automezzi e veicoli di ogni genere sulle spiagge, la sosta e l'occupazione temporanea di queste aree e il calpestio delle dune e della vegetazione.

"Nella stagione estiva in corso è continua e costante l'attività di vigilanza e controllo da parte delle stazioni forestali finalizzata a prevenire e reprimere comportamenti non rispettosi delle norme che regolano la sosta ed il transito nelle aree dunali e - spiegano dal Corpo Forestale - in generale nelle aree litoranee particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale".