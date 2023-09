Vegetazione in fiamme a Selargius: lambite alcune abitazioni

Vigili del fuoco in azione per oltre tre ore

Di: Redazione Sardegna Live

Vigili del fuoco in azione oggi a Selargius, dalle 12:30, per spegnere le fiamme divampate fra la vegetazione in un'area periferica della città tra via Antonio Segni e via Pietro Nenni.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate tra un canneto e le sterpaglie della campagna lambendo alcune abitazioni limitrofe. In seguito alle prime segnalazioni pervenute alla sala operativa del Comando 115, sul posto sono state inviate tre squadre di pronto intervento della sede centrale. Gli operatori, con due autopompe, un'autobotte e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno circoscritto il rogo.

Una volta spente le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica dei focolai residui mettendo in sicurezza l'area. L'intervento si è protratto per oltre tre ore. Nessuna persona risulta coinvolta.