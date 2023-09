Ranieri: "Cagliari troppo timido nel primo tempo"

"Bene la sfacciataggine del secondo. Forse era rigore su Luvumba"

Di: Redazione Sardegna Live

"Non mi piace la timidezza. Quando ce ne la siamo tolta, abbiamo fatto la partita. Avrei voluto vedere nel primo tempo la sfacciataggine del secondo". Così Claudio Ranieri commenta la sconfitta del suo Cagliari a Bergamo contro l'Atalanta.

"Non mi sarei aspettato di avere solo 2 punti in questo momento, ma ho detto ai ragazzi che bisogna andare a velocità più alta nei movimenti. L'Atalanta ha un rullo compressore e ha fatto un primo tempo spettacolare", prosegue il tecnico dei sardi.

"Siamo andati vicini anche a un calcio di rigore (contatto con De Roon): Zito è velocissimo, arriva spesso per primo sulla palla e se l'avversario lo tocca con l'anca il Var dovrebbe valutare meglio", ancora Ranieri.

"Se con la difesa a 5 non riuscivamo a prendere De Ketelaere e Lookman, non potevo certo proporre l'uno contro uno. Ci andavano via da tutte le parti". Infine, un moto d'orgoglio: "Siamo primi in serie A con 59,2 chilometri a gara davanti all'Atalanta, lo scrive un giornale di Bergamo. Non lo sapevo, ma da oggi non voglio sentire che non corriamo", conclude.