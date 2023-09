Domenica da 18 incendi in Sardegna: elicottero in azione a Elini

L’incendio è partito da una stalla

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 18 incendi registratisi sul territorio regionale, uno in particolare ha destato preoccupazione.

L'allarme è scoppiato a Elini, dove le fiamme erano divampate in località Perda Rubia. Per lo spegnimento del rogo è entrato in azione il personale della Stazione del Corpo Forestale di Lanusei, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base regionale di San Cosimo.

Sono intervenute anche due squadre di volontari delle associazioni di Arzana -Prociv e Elini- Su Cramu. L’incendio è partito da una stalla ed è stato prontamente spento grazie all'intervento dell'elicottero che ha evitato la propagazione verso le vicine aree boschive.