Coronavirus. Un conto corrente per la solidarietà

Wheeler: “Il primo versamento è stato di 15mila euro”

Di: Antonio Caria

Un conto corrente dedicato alle donazioni per il fondo di solidarietà alimentare è l’iniziativa messa in campo dal Comune di Porto Torres in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Da oggi il Comune di Porto Torres avvia questa nuova iniziativa – ha dichiarato il sindaco Sean Wheeler – e lo facciamo annunciando un primo e cospicuo versamento di 15 mila euro da parte di un’azienda fortemente radicata nel territorio. In questi momenti difficili infatti ci sono imprenditori dal grande cuore, che non dimenticano la propria terra e sono desiderosi di aiutare i cittadini meno fortunati. E lo fanno in silenzio, senza cercare visibilità. Mi è stato chiesto di garantire l’anonimato sull’identità dell’impresa, che voglio tuttavia ringraziare pubblicamente. Tutti potranno fare delle donazioni, anche i privati. L’augurio è che le tantissime altre grandi aziende insediate nell’area industriale, così come i cittadini, una volta letta questa iniziativa, possano dare un segnale, unirsi in questa piccola gara di solidarietà e aiutare chi è in difficoltà».

Ecco le coordinate bancarie: IT92B0101585030000070727991 intestato a Banco di Sardegna – Agenzia di Porto Torres con la causale “Donazione fondo solidarietà alimentare”.