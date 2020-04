La Carovana del Sorriso solidale: donate mascherine all’ospedale di Alghero

Pulina: “Un grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della collettività”

Di: Antonio Caria

La mascherina è un importante dispositivo di protezione individuale in questo particolare momento di crisi sanitaria legato alla diffusione del Coronavirus.

Vista la carenza, molti tra privati e associazioni, si stanno adoperando per metterle a disposizione di cittadini e operatori sanitari. È il caso anche della Carovana del Sorriso che ha deciso di donarle all’ospedale di Alghero.

Oggi è toccato ai reparti di Otorinolaringoiatria, Pronto Soccorso, Oncologia, Medicina, Urologia, Cardiologia e gli operatori della Seriana.

“Oggi più che mai, il nostro ospedale ha bisogno di aiuto, gli operatori sanitari hanno necessità di avere i dispositivi di sicurezza individuale DPI, in quantità sufficiente per lavorare in sicurezza”, ha dichiarato la responsabile per la Sardegna Monica Pulina..

“Un grazie di cuore –a tutti gli operatori sanitari – conclude – per il lavoro svolto quotidianamente a servizio della collettività”.