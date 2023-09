Gommone rinvenuto a Muravera: sospetto sbarco di migranti

Attivata la Guardia costiera per l'attivazione di un piano di ricerca di eventuali dispersi in mare

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina a Muravera, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in località Colostrai dove era stato segnalato il rinvenimento di un gommone nero, privo di motore, lungo 10 metri.

Sul gommone, verosimilmente trascinato a riva dalle correnti e arenatosi sull'omonima spiaggia, non sono stati rinvenuti oggetti o effetti personali di qualcuno, ma soltanto alcuni rifiuti riportanti delle etichette scritte in lingua araba.

È stata immediatamente attivata la guardia costiera competente per l'attivazione di eventuali piani di ricerca di uomini dispersi in mare. Al momento non è stato rintracciato nessuno. Anche le ricerche subito attuate e tuttora in corso a terra non hanno consentito il rintraccio di migranti.

Tale circostanza, spiegano i carabinieri, è anomala in quanto in genere i migranti tendono a farsi rintracciare per poter essere dissetati e rifocillati e godere dei previsti servizi di assistenza e ospitalità.