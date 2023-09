Selfie di Piero Pelù davanti a un cartello sparato: "In Barbagia il rock and roll non si nasconde mai"

Oggi si esibirà a Nuoro con Gavino Murgia

Di: Redazione Sardegna Live

Piero Pelù ritorna in Sardegna e racconta sui social il suo approdo nell'Isola.

Il rocker toscano, infatti, ha pubblicato una foto da Nuoro davanti a un cartello stradale sparato. "Tanti saluti da Nuoro e dalla Barbagia dove il rock n roll non si nasconde mai - scrive Pelù nella didascalia -. Domani insieme al grande Gavino Murgia leggerò dei brani erotici dai romanzi della premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda e sarà presente in qualche modo anche la nostra amatissima Michela Murgia come una canna al vento".

Pelù, infatti, venerdì 22 settembre si esibirà dalle ore 21 presso il Teatro Eliseo in occasione dell'evento dal titolo "Le pagine nascoste. Grazia Deledda tra eros e segreto", un reading musicale di e con Gavino Murgia e Piero Pelù. L'evento è prodotto e finanziato dal Comitato promotore per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda.