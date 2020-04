I finanzieri sequestrano 1.500 flaconi gel

I prodotti destinati a Sicilia e Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 1.500 flaconi di gel venduti come disinfettante per mani, ma prodotto senza autorizzazioni alla commercializzazione da parte del ministero della Salute o della Commissione europea.

Il materiale è stato rinvenuto nel Catanese, all'interno del magazzino di un commerciante all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria. Nel locale anche materia prima e imballaggi per il confezionamento del gel in flaconi.

Dall'esame dei documenti fiscali emessi, le Fiamme gialle hanno ricostruito la filiera commerciale complessiva di circa 5.000 articoli venduti a titolari di farmacie ed erboristerie in Sicilia e in Sardegna.

Il titolare dell'attività e i responsabili delle rivendite al dettaglio sono stati segnalati per frode in commercio alle Procure competenti per territorio.