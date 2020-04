Arborea. Pintus: “Le persone risultate positive al coronavirus stanno bene”

La prima cittadina: “Sottoposti a tampone i pochissimi che hanno interagito con i positivi”

Di: Antonio Caria

“Le persone risultate positive al coronavirus stanno bene. Ringrazio tutti coloro, tanti, che oltre a manifestare preoccupazione per le loro condizioni di salute hanno anche espresso una particolare sensibilità nel chiedermi come stanno e come si sentono queste persone dal punto di vista emotivo”.

Questo è quanto dichiarato dalla Sindaca di Arborea, Manuela Pintus dopo l’annuncio, martedì in tarda serata, dei due casi di positività nel suo comune.

“Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Oristano – conclude – ha confermato di avere sottoposto a tampone, questa mattina, i pochissimi contatti stretti (chi ha interagito con i positivi) i quali hanno dimostrato senso di responsabilità nel sottoporsi immediatamente alla quarantena non appena venuti a conoscenza della notizia e nel comunicarmi di aver eseguito il tampone”.