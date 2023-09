Porto Torres. Cede intonaco del soffitto in una casa popolare, donna ferita

Sul posto i Vigili del fuoco. La donna è stata accompagnata in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura questa mattina in una casa popolare di via Trieste, a Porto Torres. In un appartamento al piano terra ha ceduto l'intonaco del soffitto della cucina e alcuni frammenti sono finiti sull'inquilina, una donna di 68 anni.

La pensionata, sotto choc, è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove i medici si sono accertati delle sue condizioni e l'hanno dimessa poco dopo. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'appartamento e dichiarato non agibile la stanza dove è crollato l'intonaco.