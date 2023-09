“Progettiamo e miglioriamo Sassari insieme” incontro rivolto ai cittadini per costruire una mobilità sostenibile

L’incontro è gratuito ed organizzato dalla libera associazione “Costituente per Sassari”

Di: Redazione Sardegna Live

Appuntamento venerdì 22 settembre, alle 17,30, con un nuovo seminario promosso dall’Associazione Costituente per Sassari, nella sede di viale Umberto 122. Questa volta l’incontro avrà come tema il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

Tra qualche settimana il Consiglio Comunale di Sassari sarà chiamato ad approvare il progetto proposto dalla giunta Campus. La sua importanza è innegabile perché il Pums influenzerà la vita di tutti i cittadini per i prossimi anni. Per questo la Costituente vuole fornire a tutti i partecipanti (l’ingresso è libero) le informazioni per comprendere gli orientamenti del Piano attraverso la sua l’illustrazione da parte di esperti. A parlarne saranno gli ingegneri Giuseppe Roggero e Giuseppe Fiori e l'architetta Roberta Omoboni. Gli interrogativi da sciogliere sono se si correrà il rischio di vedere azzerate isole pedonali, ztl, piste ciclabili e perfino la metrotranvia, e se davvero il Piano Urbano della Mobilità sostenibile restituirà la città e il suo centro al traffico veicolare.

La Costituente per Sassari è una libera associazione che vuole costruire un “Progetto per Sassari” attraverso la partecipazione diretta dei cittadini e il coinvolgimento di realtà istituzionali, sociali, culturali, produttive, sindacali e altre. È aperta a quanti vogliano impegnarsi per perseguire la crescita e migliori condizioni di vivibilità della città nei suoi vari aspetti, nell’ambito delle loro esperienze e possibilità.