Ad Alghero “Inconcludenza e incapacità amministrativa: denaro stanziato e lavori fermi da 2 anni”

“I lavori sarebbero dovuti terminare a ottobre 2022 invece, oramai da quasi due anni, è tutto completamente fermo e in abbandono.”

Di: Redazione Sardegna Live

“Il primo cittadino, in un patetico ed enorme ridicolo tentativo di distrarre i cittadini algheresi, continua a preoccuparsi solo di pubblicare foto di paesaggi e di tramonti.” Lo scrivono in una nota i consiglieri del gruppo consiliare Per Alghero, nello specifico Pietro Sartore, Gabriella Esposito e Mario Bruno sui lavori di riqualificazione dell’ex cotonificio fermi da quasi due anni.

Una lettera diretta a tutta la comunità della Riviera del Corallo ma, soprattutto, al Sindaco Mario Conoci e tutta la sua giunta.

“Per la riqualificazione degli spazi del cotonificio la giunta Bruno si aggiudicò un bando regionale e ottenne nel gennaio 2016 la somma di 3 milioni e 176mila euro. Da lì partì un’importante percorso di coprogettazione con gli abitanti del quartiere con l’ambizioso obiettivo che quell’ex capannone industriale potesse rappresentare, nel futuro, l’emblema della rinascita culturale e sociale dell’intero quartiere di Sant’Agostino. Invece, grazie alla giunta Conoci rischia di essere ricordato solo come esempio di inconcludenza e incapacità amministrativa. La stessa sorte, d’altronde, che è toccata anche ad altre opere pubbliche avviate dalla giunta di centrosinistra e ora completamente bloccate (piscina, palazzo comunale).” Concludono i consiglieri.