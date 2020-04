Giovane sardo morto in Trentino, fu meningite

Era deceduto in casa dopo giorni di malessere

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto di meningite il 23enne di Porto Torres spentosi in casa sua dopo giorni di malessere in Trentino. Gian Mario Mura, questo il nome del ragazzo, era deceduto a Torbole (Trento) il 20 marzo dopo aver chiesto aiuto per giorni contattando il 118 e recandosi al pronto soccorso dell'ospedale di Arco.

Lavorava da un anno in una grande lavanderia industriale del posto. In un primo momento si era pensato che potesse aver contratto il coronavirus. Ma i risultati delle analisi hanno raccontato un'altra verità.

Ora sarà compito della magistratura chiarire se abbia ricevuto le cure necessarie da parte delle autorità sanitarie locali.