Un omaggio floreale per l’Hospice di Oristano

A donarli due vivaisti locali

Di: Antonio Caria

Decine di piante di orchidee e di altre specie fiorite sono state donate due vivai oristanesi alla struttura dedicata alle cure palliative dei pazienti non guaribili accogliendo l’appello dell’Associazione “Komunque Donne”.

“Questo gesto è tanto più importante in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto il coordinatore infermieristico dell'hospice Raffaele Secci – perché aiuta pazienti e operatori a guardare oltre e a sentire, nonostante tutto, l'aria della primavera: per questo ringraziamo di cuore l'associazione Komunque Donne, che si è attivata per farci questo regalo, e i vivaisti per il prezioso dono”.