Peste suina, Corrias: "Giunta dia garanzie agli allevatori del Supramonte e del Gennargentu"

"Dopo tanti sacrifici è tempo, per le nostre comunità, di uscire dalla riserva indiana della zona rossa", ha commentato il consigliere regionale Salvatore Corrias

Di: Arianna Zedda

Il consigliere regionale Salvatore Corrias è intervenuto in V Commissione parlando dei tre casi di peste suina africana individuati in un allevamento di Dorgali: “Le ragioni dei nostri sindaci sono le nostre ragioni. Dopo tanti sacrifici è tempo, per le nostre comunità, di uscire dalla riserva indiana della zona rossa, a cui ci costringe l’ultimo Regolamento di esecuzione”.

Corrias ha chiesto alla Giunta regionale di “trovare la quadra e dare le giuste garanzie agli allevatori del Supramonte e del Gennargentu, che in essa hanno riposto le loro legittime attese. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.