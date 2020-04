Cronache della Quarantena: scrittori e beneficenza contro il Coronavirus: ecco come aderire al concorso gratuito

Una bella e singolare iniziativa per raccontare quello che si sta vivendo attraverso la scrittura

Di: Alessandro Congia

Arriva "Cronanche della quarantena" il progetto attraverso cui la casa editrice di Sassari Catartica Edizioni, editore indipendente non a pagamento,punta a raccogliere storie, lettere, racconti e riflessioni nate dall’esperienza della quarantena forzata. La partecipazione è gratuita e parte dei ricavati verranno dati in beneficenza alle strutture ospedaliere in difficoltà della Sardegna che stanno fronteggiando la grande emergenza Coronavirus.

L'iniziativa ha lo scopo di premiare tramite pubblicazione in un’antologia i lavori più originali, ma anche quello di dare vita ad una memoria collettiva della situazione incredibile che stiamo vivendo in questi giorni.

Ammanettati in tempo di pace, siamo sottoposti a un regime di guerra. Uno scenario surreale dove i diritti rischiano di frantumarsi in piccoli pezzi.

Quale impatto ha avuto sulla quotidianità l’applicazione di provvedimenti eccezionali che limitano le nostre libertà di movimento? Siamo alle soglie di una rivoluzione civile o rischiamo di farci travolgere da nuove e pericolose forme di controllo sociale?

Cronache della quarantena vuole raccontare quello che stiamo vivendo attraverso la scrittura. Vuole raccontare con gioia, rabbia o speranza, senza timore di essere giudicati, l’esperienza maturata in questi giorni di isolamento forzato e vite sospese.

Saranno 3 le pubblicazioni inserite nel progetto:

1) Una raccolta di 5 racconti realizzati da alcuni tra i principali autori della Catartica Edizioni: Claudia Desogus, Fabrizio Raccis, Maggie S. Lorelli, Marco Lepori, Tea Salis.

2) Una raccolta di riflessioni politiche filosofiche che indagheranno sulle conseguenze delle misure emergenziali imposte alla società.

3) Una antologia con i migliori racconti brevi che saranno valutati e selezionati dalla redazione della casa editrice, tra quelli che arriveranno entro il 30 aprile 2020 all’indirizzo: catartica.manoscritti@gmail.com (link al Regolamento). I racconti potranno descrivere storie vere o di fantasia, divertenti o tragiche, reali o distopiche.

Le opere dovranno essere inviate entro il 30 aprile 2020 (max 8000 caratteri spazi inclusi). I migliori saranno pubblicati in una raccolta che sarà presentata nell’ambito della terza edizione del “Festival Letterario Sas Puntas” previsto per i giorni 11, 12, 13 settembre a Tissi (SS). Iniziativa realizzata in collaborazione tra Catartica Edizioni, indielibri.info, Associazione Culturale Flin, Pro Loco e Amministrazione Comunale di Tissi.

Parte del ricavato sarà donato in beneficenza a una delle strutture ospedaliere che in Sardegna si sono trovate in prima linea a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, per tramite dell’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” O.n.l.u.s. di Sassari.