Circolare del Viminale su passeggiate e jogging. D’Agostino: “Classe politica inadeguata e inadatta a gestire una simile situazione”

Il primo cittadino: “Sono esausto e sconfortato per il continuo stress al quale ci costringono questi signori che, nei ministeri, davvero non sanno come va la vita quaggiù”

Di: Antonio Caria

“Io, per uno Stato che emette circolari schizofreniche e contraddittorie ad ogni battito di ciglia, davvero non voglio più litigare con nessuno. Basta, ci sto perdendo salute e rapporti personali. Non posso più fare il "maestrino" per una classe politica inadeguata e inadatta a gestire una simile situazione”.

Questo lo duro sfogo su Facebook del primo cittadino di Bonorva, Massimo D’Agostino, dopo la circolare del Ministero dell’Interno sulle passeggiate e sull’attività motoria.

“Siamo settimane – ha aggiunto – che facciamo gli sceriffi, prendiamo insulti, litighiamo con le persone, ci carichiamo di responsabilità inaudite, confortiamo chi rispetta le regole, sgridiamo le persone, passeggiatina si, passeggiatina no, l'orto si, la campagnetta no, anzi forse si, vi faccio sapere, state a casa, non uscite, per favore, vi prego, vi supplico, non uscite, non uscite”

“Sono esausto e sconfortato – ha concluso il primo cittadino , ma non per il lavoro ma per il continuo stress al quale ci costringono questi signori che, nei ministeri, davvero non sanno come va la vita quaggiù”.