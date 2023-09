Non si fermano gli incendi in Sardegna: mezzi aerei a Burgos, Riola Sardo e Suni

Oggi nell’Isola sono scoppiati 14 roghi

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora incendi in Sardegna: sono 14 quelli divampati nella giornata di oggi, per tre dei quali è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale.

A Burgos sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Farcana per un rogo divampato in località “Nodu Erighina” che ha percorso circa un ettaro e mezzo di sottobosco di rovella. Oltre ai mezzi aerei sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono "Santu Matteu" e Bono "Pedras Rujas", una squadra dei Vigili del fuoco, due squadre delle Compagnie barracellari di Bottida e Esporlatu. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di -Bono

Elicotteri in azione anche a Riola Sardo e Suni. Nel primo caso, per l’incendio divampato in località “Baracca su Tuffa”è intervenuto un elicottero dalla base di Fenosu, con lo spegnimento coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano. Sono intervenute inoltre due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Zeddiani "Vivaio" e Narbolia "Is Arenas" e una squadra della Compagnia barracellare di Riola Sardo. Le fiamme hanno interessato un oliveto.

Fiamme anche a Suni, in località “Adde S. Maria”, dove è intervenuto un elicottero proveniente da Bosa e operazioni di spegnimento coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bosa. È intervenuta ancheuna squadra del CFVA-GAUF-Oristano. L’incendio ha interessato pascolo alberato e macchia mediterranea.