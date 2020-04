Coronavirus. Passeggiate con i bambini, il sindaco di Alghero: “Il virus lo battiamo restando a casa”

“Ogni provvedimento che allenta la presa o rischia di farla allentare per me è sbagliato”

Di: Redazione Sardegna Live

“Stiamo a Casa!”.

Lo ribadisce il sindaco di Alghero Mario Conoci all’indomani della circolare del Viminale in cui si chiarisce che si può fare una passeggiata con i bambini e gli anziani.

Il primo cittadino rinnova l’invito alla popolazione: “Lasciamo perdere deroghe, interpretazioni, provvedimenti più o meno condivisibili. Ogni provvedimento che allenta la presa o rischia di farla allentare per me è sbagliato. L’imperativo è stare a casa. Nessuno cerchi motivi per uscire di casa al di fuori di quelli strettamente legati a motivi di necessità”.

“Il virus lo battiamo restando a casa – sottolinea il sindaco -. Stare a casa è un sacrificio, per anziani, adulti e bambini. Ma è un sacrificio per un bene superiore, il bene superiore: la salute. Individuale e collettiva. Per il bene nostro e della comunità restiamo a casa”.