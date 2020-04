Coronavirus. Pintus: “Due casi di positività ad Arborea”

La prima cittadina: “Le persone stanno bene, hanno avuto nei giorni scorsi pochissimi contatti che sono stati già avvisati e collocati in quarantena obbligatoria”

Di: Antonio Caria

“Abbiamo avuto notizia di due casi di positività accertata al virus covid-19. Coinvolgono un nucleo familiare della nostra comunità al quale tutti noi dobbiamo mostrare vicinanza così come dobbiamo fare nei confronti di tutte le persone coinvolte in questa situazione”.

Ad annunciarlo è stato la Sindaca di Arborea, Manuela Pintus.

“Le persone stanno bene, hanno avuto nei giorni scorsi pochissimi contatti che sono stati già avvisati e collocati in quarantena obbligatoria. Non c'è motivo di allarmarsi ma ricordo a tutti noi che dobbiamo restare a casa il più possibile, dobbiamo mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro e dobbiamo lavarci spesso le mani e non toccarci mai il viso con le mani sporche”, ha concluso.