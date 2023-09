Il RIS di Cagliari ha un nuovo Comandante: è il Tenente Colonnello Andrea Berti

Il RIS di Cagliari da lunedì 18 settembre ha un nuovo Comandante: è il Tenente Colonnello dei Carabinieri Andrea Berti, che sostituisce il Ten. Col. Cesare Vecchio

Di: Arianna Zedda

Il RIS di Cagliari da lunedì 18 settembre ha un nuovo Comandante: è il Tenente Colonnello dei Carabinieri Andrea Berti, che sostituisce il Ten. Col. Cesare Vecchio, andato a ricoprire un nuovo incarico presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dopo 5 anni di servizio nel capoluogo sardo.

L’Ufficiale arriva in Sardegna dopo una lunga esperienza al Reparto Investigazioni scientifiche di Roma, prima come Ufficiale Addetto e poi, dal 2010, come Comandante della Sezione di Biologia.

Laureato in Biologia presso L’Università di Pisa ha poi conseguito un Dottorato di Ricerca e una Specializzazione in Biochimica Clinica presso il predetto Ente con il massimo dei voti.

Nel corso della sua esperienza professionale nell’Arma ha svolto e coordinato analisi su numerosissimi casi giudiziari, anche di rilievo nazionale, come alcuni dei “Cold Case” più noti alla cronaca, tra cui l’omicidio della Contessa Filo della Torre, l’omicidio di Pier Paolo Pasolini e quello di Elisa Claps. In qualità di Ufficiale del RIS di Roma, ha supportato il lavoro della Commissione Parlamentare di inchiesta sull’omicidio dell’Onorevole Aldo Moro.

Ha svolto anche importanti attività tecnico investigative direttamente in teatro operativo come quelle effettuate a seguito dell’attentato terroristico di Nassyria nel 2003 in cui morirono 12 Carabinieri, 5 soldati dell’Esercito Italiano, due civili italiani e nove civili iracheni. Si è inoltre occupato dell’identificazione delle vittime di grandi disastri sia in territorio estero (Afghanistan nel 2005) sia più recentemente a seguito del terremoto nel centro Italia del 2016.

Ha all’attivo oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e diversi libri che riguardano le scienze forensi e la criminalistica.

Ha infine partecipato, in qualità di delegato dell’Arma dei Carabinieri, ai tavoli tecnici interministeriali per la stesura dei decreti attuativi della Banca Dati Nazionale del DNA.