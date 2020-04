Stanno seduti su una panchina in porta sant'Antonio per “godersi un pò di aria all'aperto”, sanzionati tre ottantenni

Sanzionate anche tre persone in quanto erano a bordo della stessa auto

Di: Antonio Caria

Erano seduti tutti e tre nella stessa panchina a Porta Sant’Antonio, senza rispettare la distanza interpersonale. Ed ecco che per tre ottantenni è scattata la sanzione della Polizia Locale di Sassari. La loro scusa, riferiscono gli agenti, è stata il fatto che non avevano voglia di stare in casa e desideravano godersi un po' di aria all'aperto.

Sanzionata anche una famiglia di tre persone, tutte maggiorenni, in quanto gli agenti gli hanno beccati a bordo della stessa auto.

Il totale dei controlli effettuati ieri è stato di 147 tra persone ed esercizi commerciali.