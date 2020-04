Nuova circolare del Viminale su passeggiate e attività motoria. Emiliano Deiana: “frutto di uno Stato impazzito”

Il Sindaco: “Bisogna bloccare la diffusione del contagio”

Di: Antonio Caria

“Possono uscire tutte le circolari ministeriali che vogliono. Sono solo il frutto di uno Stato impazzito. Si resta a casa per un motivo semplice: per bloccare la diffusione del contagio”.

È questo il commento del Sindaco di Bortigiadas, Emiliano Deiana, che ha voluto replicare alla nuova circolare del Ministero dell’Interno sulle passeggiate all’aperto e sull’attività motoria.

“A Bortigiadas e in Sardegna - ascoltatemi e abbiate fiducia - si resta a casa, si esce solo per lavoro, per motivi di salute, per fare la spesa o per gravissime urgenze (tenendo conto anche della salute delle persone disabili o dei minori che hanno necessità di un po’ di aria)”, queste le sue parole.

“Usate e usiamo l’intelligenza e il discernimento – conclude -. Dobbiamo bloccare la diffusione del contagio per dare tempo al sistema sanitario di organizzarsi, per non intasare gli ospedali, per non mandare in tilt le terapie intensive”.