Truzzu a Solinas: 'Bus di notte contro stragi sulle strade"

Appello del sindaco di Cagliari per potenziare il servizio pubblico

Di: Redazione Sardegna Live

Nuove corse notturne degli autobus cittadini per evitare le stragi del sabato sera. Lo ha chiesto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore dei Trasporti Antonio Moro a pochi giorni dalla tragedia di viale Marconi, nella quale hanno perso la vita quattro giovani del capoluogo e dell'hinterland.

"Un incidente - spiega il primo cittadino nella lettera a governatore e assessore - che ripropone la necessità di pensare a un ausilio agli spostamenti per i ragazzi e per tutti coloro che per necessità e lavoro si devono spostare durante le ore notturne".

"Negli anni sono mutati i comportamenti e le esigenze di mobilità. Senza voler allontanare il richiamo alle responsabilità personali che, ritengo, vada discusso in altra sede, è importante - aggiunge Truzzu - fare una riflessione sulla possibilità che il servizio di trasporto pubblico possa essere d'aiuto a quanti vogliano e debbano spostarsi, anche nelle ore notturne, senza dover necessariamente guidare un proprio mezzo".

Per questo il sindaco chiede "di poter aprire un tavolo di discussione sulla possibilità di ampliare orari e perimetro di attività del nostro trasporto pubblico locale che, come sappiamo, è legato a parametri fissati dalla Regione. È ovvio - chiarisce - che non sarà possibile servire tutta la massa di giovani che si muovono nella cosiddetta movida notturna, ma certo forniremo un aiuto. Certo di poter contare sulla vostra sensibilità e disponibilità, conto di poterci incontrare già nei prossimi giorni".