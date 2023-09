L'incendio del Bosco Grande giovedì ad Alghero

Una straordinaria favola sinfonica per orchestra e voce narrante. Ingresso libero su prenotazione

Di: Redazione Sardegna Live

Giovedì 21 Settembre, all'interno del programma del Sant Miquel Festival, sul palco del Quarter ad Alghero, sarà proposto lo spettacolo "L'incendio del Bosco Grande" (ore 20.45), con ingresso libero su prenotazione. 

Musica e poesia nella tragedia. L’incendio del bosco grande è un’opera per orchestra e voce recitante, tratta dal libro della dottoressa Monica Pais sul rogo del 2021 del Montiferru: una favola sinfonica che ha come protagonista la volpe Metà.

Dopo il debutto in luglio a Fossano, in provincia di Cuneo, arriva ad Alghero L’incendio del bosco grande. Una favola sinfonica per raccontare lo spaventoso incendio che due anni fa distrusse il Montiferru. L’opera mette in musica il libro della veterinaria oristanese Monica Pais, autrice anche del libretto di questa favola, e racconta il rogo con gli occhi di una volpe, Metà, una delle centinaia di creature salvate durante l'incendio dai veterinari della Clinica Veterinaria Duemari di Oristano e dalla Effetto Palla ODV per gli animali di nessuno.

Saranno ad Alghero i musicisti della Fondazione Fossano Musica di Cuneo che ha realizzato lo spettacolo, assieme alla voce narrante Marialice Tagliavini e al compositore e direttore, Lorenzo Subrizi. Monica Pais aveva scritto il libro L’incendio del bosco grande, edito da Longanesi, nel 2022, proprio per dare voce alle vittime silenziose di quella tragedia – quasi 13mila ettari di bosco andati in fumo - le decine di migliaia di animali carbonizzati o ustionati, come in ogni incendio, di cui nessuno mai parla. 

Questa favola sinfonica è un altro tassello nell'opera quotidiana della sua squadra, curare sì –senza pietismi - ma anche diffondere l’idea che siamo tutti animali, soggetti allo stesso destino. Il concerto di Alghero si svolgerà alla presenza di Michelangelo Pistoletto, in visita in Sardegna per promuovere il suo ultimo libro La formula della creazione, ma anche testimonial d’eccellenza della rinascita dopo il rogo. A un anno dall’incendio, il 23 luglio 2022, è stato inaugurato infatti a Santu Lussurgiu un nuovo Terzo Paradiso dell’artista.