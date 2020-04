Giravano in macchina senza patente e senza assicurazione, due ragazzi nei guai

Non si erano fermati all’alt della Forestale

Di: Antonio Caria

In giro con l’automobile senza patente e senza assicurazione. Scatterà la denuncia per due ragazzi fermati, a Ozieri, dalla Forestale nell’ambito dei controlli per il rispetto delle norme contro il Coronavirus. Secondo la ricostruzione degli agenti, i due non si erano prima fermati all’alt imposto dagli agenti al posto di blocco. Dopo essere stati fermati ecco la scoperta.

Sono purtroppo tante le mancate giustificazioni alle uscite di casa, a detta della Forestale: per chi vuole fare attività motoria, per chi viene trovato alla ricerca di funghi e asparagi, o addirittura chi deve andare a recuperare un cinghiale investito dall’auto.

Ieri la Forestale ha effettuato 1.080 controlli: 292 nell’area di Cagliari, 70 in quella di Iglesias, 64 in quella di Oristano, 270 in quella di Sassari, 105 in quella di Tempio, 172 in quella di Nuoro e 107 in quella di Lanusei. 21 persone sanzionate (7 a Cagliari, 7 ad Iglesias, 4 a Nuoro, 2 a Sassari, 1 a Tempio), per un totale (dal 14 marzo)

Il totale, dal 14 marzo, oltre 14mila controlli e 195 sanzioni. Nei controlli sono impegnati circa 900 forestali, dislocati nelle 82 stazioni territoriali, che quotidianamente pattugliano le zone interne e costiere dell’Isola e verificano che vengano rispettate le limitazioni agli spostamenti delle persone, che devono essere sempre autocertificati.