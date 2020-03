Dramma in casa, muore un 49enne

Inutili i soccorsi, la vittima pare sia morta a causa di un arresto cardiaco

Di: Alessandro Congia

Berto Mereu, (conosciuto in paese come Bertino), 49enne, disoccupato, abitava in via Mitz’e Murru a Soleminis, nella zona delle case popolari: l’uomo si è sentito male ed è stato soccorso dagli operatori del 118 della Misericordia di Serdiana e della Croce Rossa italiana di Soleminis che hanno tentato, inutilmente, di rianimarlo per oltre 45 minuti. Sul posto anche l'elisoccorso.

Mereu pare sia morto a causa di un arresto cardiaco: sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, coordinati dal Tenente Gianni Russo.