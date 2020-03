Coronavirus. Progressisti: “A rischio fallimento i servizi educativi per l’infanzia”

Orrù: “Gli aiuti previsti nel Decreto Cura Italia non sono sufficienti”

Di: Antonio Caria

Salvare dal fallimento i servizi educativi per l’infanzia gestiti dai privati è l’obiettivo della mozione presentata dai Consiglieri regionali dei Progressisti, prima firmataria Maria Laura Orrù.

A suo modo di vedere “Rischiamo di perdere dei servizi fondamentali, che sopperiscono alle carenze delle strutture pubbliche e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile. Chiediamo di mettere in campo interventi straordinari mirati, perché gli aiuti previsti nel “Decreto Cura Italia” non sono sufficienti e il rischio è che queste attività chiudano per sempre”.

“Per poter sopravvivere in questo momento di crisi, i centri per l’infanzia non debbano gravare sulle famiglie, già in grande difficoltà economiche, e chiedono alla Giunta di ampliare i fondi a disposizione e indirizzarli direttamente alle strutture” concludono i Progressisti.