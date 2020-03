Coronavirus, la Ugl Chimici di Cagliari si mobilita con una raccolta fondi: ecco come fare per contribuire

Dalla segreteria del sindacato un bel gesto di solidarietà

Di: Alessandro Congia

La sanità pubblica e gli ospedali della nostra Regione, ormai da giorni, si trovano in una situazione ingestibile a causa del emergenza Coronavirus. La lotta al Covid-19 ha creato un emergenza nell'emergenza vista la carenza dei dispositivi di protezione individuale, obbligatori per il personale medico e dei prodotti sanificanti indispensabili per le strutture ospedaliere.

Per questo motivo la Segreteria Ugl Chimici di Cagliari, in collaborazione con l'azienda Ely Sistemi Project S.r.l. ha deciso di promuovere una raccolta fondi #ioaiutogliospedalidellasardegna, destinata all'acquisto e alla produzione di mascherine di tipo Ffp2 e gel sanificante da donare agli ospedali Sardi.

Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario alla

Ely Sistemi Project S.r.l. al seguente Iban: IT33 E030 6904 8521 0000 0006 681 Come Causale dovrà essere indicato: ioaiutogliospedalidellasardegna

Una volta prodotto, il materiale verrà consegnato alle strutture ospedaliere in base alla necessità del momento. I dati riguardanti bonifici, produzione e consegne verranno costantemente aggiornati all'interno del sito uglcagliari.it