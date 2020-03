Altri tre casi di Coronavirus a Nurachi

Salgono a 4 le persone positive. Il Comune: “contagio avvenuto all’interno dello stesso nucleo familiare

Di: Antonio Caria

“Dai risultati dei tamponi effettuati ieri dall’Ats, non arrivano notizie positive. Purtroppo, altri tre concittadini sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di contagio avvenuto all’interno dello stesso nucleo familiare, e sono persone che già da diverso tempo non hanno avuto rapporti esterni con altri soggetti”.

Lo si legge in una nota del Comune di Nurachi che sottolinea: “Tutti gli altri tamponi effettuati nelle altre persone appartenenti ad altri gruppi familiari sono fortunatamente negativi. I contagiati si trovano in buone condizioni di salute, in quarantena obbligatoria nella propria abitazione”.