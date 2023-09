Avis, raccolte oggi 52 sacche di sangue a Bonorva grazie all'enorme cuore dei donatori

Inoltre 3 prime donazioni, tutte donne, che amplificano il grande circolo d’amore per il prossimo e di solidarietà

Di: Alessandra Leo

Ben 52 sacche di prezioso sangue che salverà tante vite sono state raccolte nella giornata odierna a Bonorva.

Grazie all’enorme cuore dei donatori che tengono in vita un grande circolo d’amore e di solidarietà per il prossimo e all’immenso impegno del direttivo della sezione Avis, si continua a fare del bene agli altri e a se stessi.

“Oggi un’ottima raccolta di sangue grazie al contributo dei nostri donatori – dice ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis di Bonorva, Angelo Solinas - e inoltreben 3 prime donazioni (tutte donne,viva le donne!): diamo il benvenuto a Giulia Mantovani, Angela Dore e Giuseppina Faedda. Sia per voi la prima donazione di una lunga serie! Complimenti anche noi tutti del direttivo per il lavoro che stiamo facendo. Un ringraziamento di cuore a ciascuno di voi che avete dimostrato ancora una volta di avere un cuore immenso”, conclude il presidente.

Nella giornata odierna avrebbe dovuto svolgersi la passeggiata in rosa nel borgo di Rebeccu, organizzata dalla Pro loco di Bonorva in collaborazione con le Avis provinciali, che è stata annullata a causa di un lutto. Ma la raccolta di sangue si è svolta ugualmente nella sede dell'Avis comunale, in via Antonio Sanna.